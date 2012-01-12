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Annelik, yaptığım en güzel şey

11 yaşında bir oğlu olan Demet Akdağ: "Hayatta yaptığım en güzel şey. İyi ki anneliği ıska geçmemişim."

12 Ocak 2012 02:00

 T24- 11 yaşında bir oğlu olan Demet Akdağ: "Hayatta yaptığım en güzel şey. İyi ki anneliği ıska geçmemişim."


‘Kurtuluş Son Durak’ filminde Vartanuş karakteriyle yine muhteşem bir oyunculuk performansı sergileyen Demet Akbağ, Hafta Sonu’yla çok özel bir çekim gerçekleştirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘Kurtuluş Son Durak’ vizyona girdi. Filmde nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz?
Kurtuluş’ta bir apartmanda, hasta babasıyla birlikte yaşayan, Vartanuş isimli bir Ermeni hanımı oynuyorum.

Film aynı zamanda kadın haklarını da savunuyor, değil mi?
Filmin sosyal mesaj vermek gibi bir derdi yok ama işe bu çerçeveden bakıyor. Kadınların hikayeleri komik ama bir o kadar da hüzünlü. Sabırları taşıyor ve işte o zaman neler yaşandığını onların açısından görüyoruz. Ortak bir sorun var ve kadınların birbirlerinin yaşam şekillerinden nasıl etkilendiği görülüyor.


‘İyi ki anneliği ıska geçmemişim’


Peki sizin annelik nasıl gidiyor?
Bizimki artık delikanlı oldu, 11 yaşına bastı. Arkadaş gibi, hatta dizileri izliyor eleştiriyor bile.

Oyunculuğa merakı var mı?
Var, her ne kadar hala futbola meraklı olsa da. Onu yakından tanıyan arkadaşlarımız, “Bundan oyuncu olur, başka da bir şey olmaz” diyorlar (kahkahalar). Çok sağlam bir gözlemci ve iyi tespitler yapıyor.

İyi ki doğurmuşum diyor musunuz? 
Hayatta yaptığım en güzel şey. İyi ki anneliği ıska geçmemişim. Olmayınca insan belki eksikliğini hissetmiyor, olunca ne kadar büyük bir aşk, bağımlılık ve sevgi olduğunu görüyorsun. Birkaç yıl önce doğursaydım, belki ikinci çocuğum da olurdu. Oğlum da bir kardeşi olsun çok istedi, “Bana bir kardeş daha yapmadınız” deyip durdu. Şansı güzel olsun, karşısına iyi insanlar çıksın. Sağlıklı, mutlu bir hayatı olsun.

İnşallah. Eşiniz bir rahatsızlık geçirmişti. Şimdi sağlığı nasıl?
Çok iyi. Hepimizi çok korkutan bir uyarı aldık diye düşünüyorum. Her şerde bir hayır vardır. Şimdi kendine çok iyi bakıyor, diyete başladı, daha sağlıklı yaşıyor. Bana “Yaza çok fit olacağım, ona göre” diyor.

Son zamanlarda birçok ünlü isme meme kanseri teşhisi kondu. Ama onlar güçlü duruşlarıyla, birçok hastaya umut oldular.
Ben de her yıl düzenli kontrol yaptırıyorum. Tatsız bir durum. Nilüfer, Vahide Gördüm ve Deniz Uğur… Üçü de olaya o kadar sağlam, dimdik ve pozitif yaklaştılar ki, onları kutluyorum. Bence bu bütün kadınlara örnek oldu. Korkup paniğe kapılmayıp, motivasyonlarını düşürmediler. Bu hastalığa nezle muamelesi yapmaları beni çok gururlandırıyor. Onları tekrar kutluyorum ve bir an önce iyileşmelerini diliyorum.

Vahide Gördüm saçlarını da kazıttı ve objektiflere hep gülümsedi.
Çok güzel bir kafa yapısı var, yüzü de şahane. Çok yakıştı, pop star gibi oldu. Çok büyük cesaret. Eskiden hemen peruklar takılırdı. Kısa zamanda tekrar işinin başına geçecek inanıyorum.





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