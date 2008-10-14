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Yaşam

Annelik kadını zekileştiriyor

ABD’deki Richmond Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, doğum yapmanın kadının beyni üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkardı.

14 Ekim 2008 03:00

ABD’deki Richmond Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, doğum yapmanın kadının beyni üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, kadının vücudunda doğum ve emzirme sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler beynin bazı bölgelerindeki hücrelerin genişlemesine neden oluyor. Bu sayede beynin bazı bölümlerinde şekil ve boyut değişiklikleri meydana gelirken, zeka kapasitesinde de ciddi değişimler yaşanıyor. Hafıza, öğrenme yeteneği ve tehlikeyi fark etme gibi özellikler gelişiyor. Bu etkiler onlarca yıl devam ediyor. (VATAN)

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