Hollywood yıldızları, hamileliğin ve anneliğin keyfini tıpkı bir kariyer basamağı gibi nakde çevirmeyi başarıyor.

Milliyet'in haberine göre, annelik artık ünlülere olağan gelirlerinden çok daha fazlasını kazanma fırsatı sunuyor. Ünlülerin bebekleri sayesinde kazançlarını katlamaya başlamaları hamilelik dedikodularının çıktığı ana kadar dayanıyor. Öyle ki çoğu, karınları belirginleşene kadar reddettiği hamilelik haberini doğrulamak için de ağzını bedavaya açmıyor.

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi, anneliği kariyerleri için “B Planı” olarak kullanan ünlüleri mercek altına aldı. Jessica Simpson, Alessandro Ambrossio, Kourtney Kardashian, Angelina Jolie gibi son dönemin ünlü anneleri, artık yalnızca bebeklerinin ilk fotoğrafını altı haneli rakamlara satmakla yetinmiyor.

ABD’nin en fazla okunan dergilerinden US Weekly’nin fotoğraf editörü Peter Grossman, “Şimdiye kadar annelik hiç bu kadar kazandırmamıştı” diyor. Bu akımın başını ise, Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti çekiyor. Pitt’ten ilk kızı Shiloh’u doğuran Jolie’nin People dergisine 2 milyon doların üzerinde sattığı fotoğrafıyla başlayan dönem, sosyal medyanın gelişmesiyle dev bir pazar halini aldı.

Twitter’da büyük bir takipçi kitlesi bulunan ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın hamile kardeşi Kourtney’nin de anne ve çocuk ürünleriyle ilgili bir tweet’i başına en az 5 bin dolar aldığı düşünülüyor.

