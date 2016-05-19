'Annelik hakkından men' cezası alan Arzu Yıldız: Çocuklarımı da gazeteciliği de bırakmam

Adana’da MİT TIR’larıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıların Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptıkları savunmayı YouTube’da yayınladığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis ve ‘annelik haklarından men’ cezası alan gazeteci Arzu Yıldız, “Bu gazetecilik davası, ben ahlaksızlık yapmadım. Gazeteciliğime ve anneliğime devam edeceğim” dedi.

Tarsus 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar almaması ise dikkat çekti. Cezanın Yargıtay’da onanması halinde Arzu Yıldız, cezaevine girecek. Görüntülerin haber sitesi ‘grihat.com.tr’de haber olarak yayınlanması da cezalandırıldı. Bu konuda gazeteci Tahir Alperen’e verilen 12 bin 600 lira para cezası ertelendi.

Dava sonucuna ilişkin Yarına Bakış’tan Faruk Akar'a konuşan Arzu Yıldız, çocuklarından birinin 4 aylık, diğerinin 6,5 yaşında olduğunu hatırlattı. Velayet konusunun basın davalarında uygulanmaması gerektiğine işaret eden Yıldız, bununla ilgili cezaya da, “Bu gazetecilik davası, ben ahlaksızlık yapmadım. Ben bir anneyim ne hâkimi, ne padişahı kimse benden çocuğumu alamaz” diye tepki gösterdi.

"Bu dönemde ceza almayan gazeteci kendini sorgulasın"

Türkiye’de gazetecilik yapmanın zorluklarına değinen Yıldız, özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Bu dönemde ceza almıyorsan, işten kovulmuyorsan kendini sorgulaman lazım. Benim yayınladığım haber savcıların savunmasıydı. 2 yıl boyunca bu savcılar iktidar ve yandaşları tarafından linç edildi. Bu Türkiye’yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir konuydu. Savcılar kamu görevlisi oldukları için konuşma hakları yoktu. Mahkemede yasal olarak konuştular. Ben bu yasal konuşmayı yayınladım.

Bir yargı mensubu kendi meslektaşının sesinin duyulmasından niye rahatsız olur? Bana hapis cezası veren hakimler, aynı savunmayı YouTube’da ‘Ş…..z Savcıların Savunmaları’ videosuyla yayınlara soruşturma açmadı.

Gazeteciliğime ve anneliğime devam edeceğim. Şimdi de yazdım bir haber. Kimse beni yıldıramaz. Feriştahı gelse beni durduramaz, Hapis cezası vız gelir tırıs gider.“

'Annelik hakkından men' cezası nedir?