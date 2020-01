Annelik, 'embriyo biyopsisi' ile geldi

İZMİR, (DHA) - UŞAK\'ta yaşayan ve kısırlık tedavisiyle geçirdikleri 5 yılın ardından 5 kez de tüp bebek yöntemini deneyip, sonuç alamayan Nazlı- Fatih Özçaka çifti, jinekolog önerisiyle İzmir\'de \'embriyo biyopsisi\' yaptırdı. Uygulanan testle sorunun kromozomdan kaynaklandığı belirlenip, sağlıklı embriyo transferiyle gebeliği sağlanan Nazlı Özçaka, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Özçaka, “\'Dünyanın en mutlu annesi kim?\' diye sorarsanız o, benim\" dedi.

Uşak\'ta oturan Nazlı ve Fatih Özçaka çifti, 6 yıl önce evlendi. Çift, evliliklerinde 1 yılı geride bıraktıktan sonra çocuk sahibi olmak istedi. Bir süre sonra çocuklarının olmadığını anlayan çift, doktora başvurdu. Nazlı Özçaka, yumurtlama ve aşılama tedavileri gördü; fakat bu tedavilerden olumlu sonuç alamadı. Uşak\'ta umutlarını yitiren çift, 2015 yılının Ekim ayında, İzmir\'e gelerek, İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi\'ne başvurdu.

Özçaka\'ya tüp bebek yöntemi uygulandı; ancak ortada sorun görünmemesine karşın gebelik sağlanamadı. Başvurdukları merkezde, çifte gebeliği engelleyen nedenin belirlenmesi için \'embriyo biyopsisi\' yöntemini önerdiklerini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan, Özçaka\'yı anneliğe götüren süreci şöyle anlattı:

\"Bize başvuran her 100 çiftten 15\'inde gebeliğe engel bir neden bulamıyoruz. Nedeni belirlenemeyen \'infertilite\' dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Açıklanamayan infertilitede tedavilere rağmen gebelik sağlanamadığında tüp bebek uygulamalarına geçiliyor. Embriyolar, çok sağlıklı görünmesine karşın yine tüp bebekte de gebelik elde edilemiyor. Biz, bu tür durumlarda çiftlere kapsamlı kromozom testi yaptırmalarını öneriyoruz. Nazlı Hanım, bizden önce birçok defa aşılama, yumurtlama ve değişik tedaviler görmüş. 5 kez tüp bebek denemesi yaptık, olmadı. Kapsamlı kromozom testinde sorunun kromozomdan kaynaklandığı belirlendi. Biz de sağlıklı embriyoları transfer ettik, bu sayede gebelik elde edildi. Nazlı Hanım, sorunsuz bir gebelik dönemi geçirdi. 8 Kasım\'da, sezaryenle kızını dünyaya getirdi. 3 kilo 400 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda doğan bebek, sağlıklı. Anne ve baba çok mutlu, biz de mutluluklarına ortak olduk.\"

\'DÜNYANIN EN MUTLU ÇİFTİ BİZİZ\'

Öte yandan 5 yıldır özlemini çektiği bebeğine kavuşan ve kızına Duru ismini veren anne Özçaka, \"Maddi ve manevi yorucu, yıldıran tedavi süreçleri geçirdik. Umutsuzluğa kapıldığımız çok oldu. Evlat edinmeyi düşünür olmuştuk. Son tüp bebek denemesinden de sonuç alınamayınca doktorumuz Dilek Hanım\'ın \'embriyo biyopsisi\' önerisini kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Bu sayede kızımıza kavuştuk. Çok mutluyuz, her anımızı Duru\'yla geçirmek istiyoruz. Doktorumuza da çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Baba Özçaka ise mutluluklarını anlatacak söz bulamadıklarını dile getirdi.

NEDEN KROMOZOM TESTİ?

\'Kapsamlı kromozom testi\' ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Aslan, şunları söyledi:

“Son yıllarda, özellikle embriyolardan genetik tarama yöntemleri yeni bir umut ışığı oldu. Eskiden sadece 5 çift, kromozoma ve down sendromu vb. ile ilgili bakarken, artık \'kapsamlı kromozom testi\' adı verilen yöntemle 46 kromozomun tamamı görülebilmekte ve böylece daha sağlıklı embriyoların seçilerek, transfer edilmesiyle gebelik şansını artırmak mümkün olmaktadır. Bu test için de embriyodan biyopsi alınıyor ve genetik tetkikle kromozomların 46 olup olmadığı, herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığı, örneğin tek gen hastalıklarını barındırıp barındırmadıkları embriyolardan anlaşılabiliyor. Örneğin hemofili hastalığı ya da Akdeniz anemisi, bazı kas erimesi hastalıkları gibi hastalıkların embriyolardan da tespit edilmesi ve sağlıklı embriyoların seçilmesi mümkün olabiliyor. Tüp bebek tedavilerinde kişiselleştirilmiş tedavi bu yüzden çok önem kazanıyor. Sadece bu test değil, spermlerin 8 bin kat büyüterek, seçilebildiği IMSI yöntemi, yine intralipit serumları ile düşük riskinin azaltılması ve 5\'inci gün embriyo transferi gibi yardımcı yöntemler kişiye özel olarak belirlenip, karar verilerek, çoklu tedavi yaklaşımı ile gebelik şansı sunuluyor.\"



