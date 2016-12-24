Annelerinin kapıyı kilitleyip evde bıraktığı iki çocuk yangında öldü

Kütahya'da annelerinin kapıyı kilitleyip evde bıraktığı 6 yaşındaki Berat ve 3 yaşındaki Berkay henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında hayatlarını kaybetti

Olay, saat 11.00 sıralarında Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak’ta meydana geldi. İki katlı evin birinci katında oturan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen 28 yaşındaki Döndü Yenilmez, oğulları 6 yaşındaki Berat ve 3 yaşındaki Berkay’ın üzerlerinden kapıyı kilitleyip gündelik temizlik işi için evden ayrıldı.

İki kardeşin yalnız kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, olay yerine gelen anne Döndü Yenilmez sinir krizleri geçirdi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri evde iki kardeşin cesedini buldu. Cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.