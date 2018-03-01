Anneleri zehirlenen 6 yavruya süt anne bulundu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de, zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen köpeğin 6 yavrusuna, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi\'nde, gözetim altında bulunan bir köpek süt anne oldu.

Burhaniye ilçesi, Ören Mahallesi\'nde 23 Şubat günü, zehirlendiği iddia edilen köpeğin 6 yavrusu ortada kaldı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine Burhaniye Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri ekipleri ölmek üzere olan yavruları, belediyenin Sokak Hayvanları Bakımevi\'nde bakıma aldı. Bakımevindeki gözetim altına tutulan bir köpek, yavrulara süt anne oldu. Köpeğin sütüyle beslenen yavrular ölmekten son anda kurtuldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ak Parti\'li Necdet Uysal, \"Bu dünya sadece insanlara ait değil. Hayvan dostlarımızla birlikte de yaşamamız gerekiyor. Karşılaştığımız bu tip olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Hayvanları zehirlemek hem suç hem de günahtır. Bir canlıya zarar vermek, hele ki zehirleyerek öldürmek vicdana sığmayacak bir olay. Bizim kadar her canlının yaşama hakkı var. Bu hayatı onlarla paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.



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