Anneleri reddedince yavru leoparları Golden Retriever besledi

Elif Akdoğanbulut / 10 Kasım (DHA) - İki yavru İran leoparı anneleri tarafından reddedilince köpek Tessi, yavruları besleyerek onların hayatlarını kurtardı.

Anneleri tarafından reddedilen yavruların durumuna Golden Retriever cinsi Tessi müdahale etti ve kendi dört yavrusunun yanında leoparları da beslemeye başladı. Uzmanlara göre, sütanneleri olmasaydı yavrular ölebilirdi.

Rusya yerel basınında yer alan haberlere göre, Sadgorod Hayvanat Bahçesinde yaşayan anne leoparın da aynı hayvanat bahçesinde doğmuş olmasının, yavruları reddetmesinin nedeni olabileceği tahmin ediliyor.

Hayvanat Bahçesinin sahibi Alyona Asnovina, yavruları beslemeyi çok kez denediklerini fakat başarısız olduklarını söyledi ve \"Yavruların durumu kötüleşince acil bir şekilde sütanne aramaya başladık ve mükemmel bir sütanne olan Tessi’yi bulduk. Tessi yeni doğum yaptı bu yüzden de sütü çok fazla. Ondan önce çok zor zamanlar yaşadık\" dedi.

Ancak yine de her şey tam anlamıyla yolunda gözükmüyor. Ne yazık ki ultrason görüntülerine göre, yavrulardan birinin kalp ve ciğerlerinde rahatsızlık var.

Asnovina, yavrunun yaşayıp yaşamayacağını bilmediğini ancak hayata tutunmasını umut ettiğini söyledi.

Hayvanat Bahçesi veterineri Viktor Agafonov ise bu konuda daha iyimser. Afafonov, \"Tessi, üç haftadır yavruları besliyor. Yavru kilo alıyor, oyun oynamaya çalışıyor, sütannesini ısırıyor ve çok mutlu; dolayısıyla, durum şimdilik olumlu gözüküyor\" dedi. (Fotoğraflı)