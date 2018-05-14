Anneleri için ağaç diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girecek

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi\'nin Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, 580 çocuk anneleri için 600 ağaç dikti. Etkinliğin, \'En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru\' olacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle Edremit ilçesinde bulunan Kent Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, 580 çocuk çeşitli türlerden 600 ağaç dikti. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, rekor denemesinin anneler için organize edilen en güzel etkinliklerden olduğunu belirtti. Yalçın, \"Bugün çocuklarımızın anneleri için ağaç dikme kampanyası ve bir rekor denemesi için buradayız. Sanıyorum ki bu Türkiye’nin anneler için yapılan en anlamlı hediyesidir\" dedi.

Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ise kendisinin de 7 ay önce kaybettiği annesi için bir ağaç diktiğini söyledi. Rekorların insanları birbirine bağladığını belirten Prof. Dr. Kural, \"Çocuklar şu an çok kıymetli anneleri için birer ağaç dikiyorlar. Bu annelere verilebilecek en güzel hediyelerden biridir. Bulgaristan’da her bir öğrenci zorunlu olarak ağaç dikiyor. O bakımdan güzel bir gün olacak. Bu bir dünya çocuk rekorları olarak geçecek. Rekorlar insanları birbirine bağlıyor. Çocukların bu yeşil sevgisi ömürleri boyunca unutmayacakları bir anı olacaktır\" diye konuştu.



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