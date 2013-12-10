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Yaşam

AKP kadın kolları, babaları annelerini öldüren kızları konferansta sahneye çıkardı!

AKP kadın kollarının düzenlediği etkinlikte, 10 ve 8 yaşındaki kızlara, annelerine mektup yazdırıp sahnede okuttular

10 Aralık 2013 01:35

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde bir ay önce, boşandığı eşi İ. U. tarafından bıçaklanarak öldürülen 39 yaşındaki L. B. için İnsan Hakları Günü nedeniyle AKP kadın kolları bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe öldürülen kadının kızları E. (10) ile S. (8) de getirildi.
Cumhuriyet'in haberine göre, Kayseri Develi'de geçen 5 Kasım günü, ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen L. B. için AKP Develi Kadın Kolları tarafından Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Diyanet İşleri eski başkan yardımcısı ve Kayseri eski müftüsü Necmettin Nursaçan tarafından konferans verildi. İslam'da İnsan Haklarının önemini anlatan Necmettin Nursaçan, insanların ayet ve hadislere göre hangi haklara sahip olduklarını anlattı.
Konferans sonunda bıçaklanarak öldürülen annenin fotoğrafı sahneye yansıtılırken, kızları E. (10) ile S. (8) annelerine yazdıkları özlemlerini dile getiren mektupları okudular. Küçük kızlar etkinlik boyunca gözyaşlarını tutamadı.

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