-ANNELERE TRAFİK UYARISI ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Kadın ve Çocuk Güvenliği Başkanı Elif Memiş, Türkiye'de trafik kazalarında ölümleri tetikleyen konularda annelerin bilinçlenmesini istediklerini belirterek, uyarılarda bulundu. Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 60 yıldan beri anneler günü kutlamalarında hayatı kucaklayan annelerin mutlu olmasını çok önemsediklerini ifade etti. Türkiye'de trafik kazalarında ölümleri tetikleyen üç konuda annelerin bilinçlenmesini istediklerini belirten Memiş, şunları kaydetti: ''Bunlardan birincisi, annelerin çoğunlukla ön koltukta ister sürücü, ister yolcu olsun emniyet kemeri takmamaları ve eşlerine de emniyet kemeri taktırmamalarıdır. İkincisi; ön koltukta çocuklarını da kucaklarına alarak yolculuk yapmalarıdır. Böyle bir durumda bir kaza esnasında çoğu kez anne yaralanırken, çocuk hemen ölmektedir. Trafikte çocuk ölümlerinde Türkiye çok zayiat vermektedir. Üçüncü olarak da çocuğu ile birlikte yaya olarak karşıdan karşıya geçerken çok dikkatsiz davranmaları ve çocuklarının ellerini bırakmalarıdır. Bu nedenle; lütfen hususi aracınıza binerken eşinize ve çocuklarınıza emniyet kemeri taktırınız ve kendiniz de mutlaka takınız.'' Emniyet kemeri alışkanlığını eşine ve çocuklarına kazandırmada kadınların daha başarılı olduğunu ifade eden Elif Memiş, annelere şu önerilerde bulundu: ''Anneler, 10 yaşından küçük çocuklarını mutlaka arka koltuğa oturtmalı ve çocuk koltuğuna bağlamalıdır. Çocuk koltuğu yoksa kendisi de arkaya oturarak mevcut emniyet kemeri ile hem kendisini ve hem de çocuğu bağlamalıdır. Anneler çocukları ile birlikte cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçerken mutlaka yeşil ışığı beklemeli ve ışıklı kavşak yoksa her iki taraftan gelen trafiği dikkate alarak ve çocuklarının ellerini mutlaka tutarak geçişi tamamlamalıdırlar. Anneler gününde tüm annelerin daha mutlu olmalarını dilerken, bilhassa trafikte yaya, yolcu ve sürücü olsun yukarıdaki kuralları uygulayarak hem kendilerini, eşlerini ve hem de çocuklarını korumalarını ve böylece daha mutlu yaşamalarını önemle hatırlatırız.''