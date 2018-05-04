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Ekonomi

Annelere el emeği hediyeler Kadın Eli Pazarı'nda

İSTANBUL, (DHA) ANNELER Günü öncesi alışveriş ve indirimler başlarken Trump Alışveriş Merkezi'nde de 6 Mayıs tarihine kadar, "Kadın Eli Pazarı" satışları için start verdi

04 Mayıs 2018 17:26

İSTANBUL, (DHA) ANNELER Günü öncesi alışveriş ve indirimler başlarken Trump Alışveriş Merkezi\'nde de 6 Mayıs tarihine kadar, \"Kadın Eli Pazarı\" satışları için start verdi.  El yapımı takılardan fularlara, el emeği işlemelerden ev aksesuarlarına kadar birçok farklı hediyenin olduğu pazar özel ürünleri alıcılarıyla buluşturuyor. Pazar, annesine hediye almak isteyen ancak henüz karar veremeyen herkes için alternatifler sunuyor. 

Besk İşler, Atölye AcrY, By Me Design, Good Luck by Hande, Gon Design, Hande Sanat, Kaesh Desing, Kimi Atelier, Lifka Design ve Pot Seramik, pazara katılan markalar arasında yer alıyor. 

(FOTOĞRAF) 

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