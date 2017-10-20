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Annelerden Güneydoğu'daki Mehmetçiğe atkı ve bere

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde anneler, Güneydoğu'da görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere atkı ve bere ördü

20 Ekim 2017 20:33

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'nın Eğirdir İlçesi\'nde anneler, Güneydoğu\'da görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere atkı ve bere ördü.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eğirdir Şubesi\'nin organizasyonuyla bir araya gelen bir grup kadın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki illerde görev yapan askerler için atkı ve bere ördü. Cittaslow (Sakin Şehir) unvanlı Eğirdir\'deki annelere, İzmir\'den gelen kadınlar da destek verdi. Anneler ördükleri 250 atkı ve bereyi Mehmetçiklere gönderilmesi için Eğirdir Kaymakamlığı\'na teslim etti.
Burada konuşan ADD Eğirdir Şube Başkanı Erdoğan Öngün, projeye başlamadan önce, kendi yönetim kurulu üyesi kadınlarla fikir alışverişinde bulunduklarını, bütün üyelerinin gönüllü olduğunu söyledi. Projeyi ilk defa geçen yıl başlattıklarını, bu yıl İzmirli annelerden de destek aldıklarını belirten Öngün, \"İnşallah ülkenin her yerinde bu tür davranışlar olur. Eminiz ki Mehmetçiklerimiz de çok mutlu olacak. Güneydoğu\'daki Mehmetçiklerimiz için hazırlamış olduğumuz atkı- bere takımlarıyla kendilerine Eğirdir tanıtım broşürleri de göndereceğiz. Bizler her zaman Mehmetçiklerimizin yanındayız. Onları çok seviyoruz. Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun\" dedi.
\'BURADAKİ KALP ONLAR İÇİN ATIYOR\'
Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş ise geçen yıl başlatılan organizasyonu bu yıl da sürdürdüklerini söyledi. Projenin çok güzel olduğunu ve önemsediklerini kaydeden Kaymakam Akdaş, \"Geçen yılki proje çok ilgi gördü. Güneydoğu\'ya göndereceğimiz bu ürünler oradaki askerlerimiz tarafından annelerinin ördüğü ürünler olarak addedildi. Bizim askerimizin, polisimizin terörle çok ciddi mücadelesi var. Biz bu organizasyonu yapabiliyorsak, rahat uyuyorsak onların sayesinde. Buradaki kalp onlar için atıyor diyebiliriz\" diye konuştu.
Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu ise bere ve atkıların Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı\'na gönderileceğini söyledi. Konuyla ilgili görüştükleri Tugay Komutanı\'nın da çok mutlu olduğunu aktaran Albay Köroğlu, \"Eğirdir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkez Komutanlığımız adına Eğirdir ve İzmirli annelerimize bu örnek davranışından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. El emeği göz nuruyla hazırladıkları atkı-bere takımlarının yanında yazacakları mektupları da Mehmetçiklerimize teslim edeceğiz\" dedi.
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