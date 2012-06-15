Anneler zayıflıyor, babalar şişmanlıyor

İngiltere’de yapılan araştırmada anneler hamilelik sonrasında kilo verme telaşına girdiği için zayıflarken yeni baba olanların kilo aldığı ortaya çıktı.



İngiltere Erkek Sağlığı Forumu ve Benenden Sağlık Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmada eşlerinin hamilelik süresi boyunca yeteri kadar spor yapamayan, hazır gıda tüketen ve uykusuz geceler geçiren baba adaylarının üzerinde oluşan baskının kilo almalarına neden olduğu ortaya çıktı.

Yeni baba olanların yüzde 40'nın, yorgunluk nedeniyle hamilelik sonrası ev işlerine yardımcı olamadığını belirten bilim insanları, yüzde 5'inin çocuklarına kitap okurken uyuya kaldığını belirtti.

Araştırmacılardan biri Daily Telegraph gazetesine konuyla ilgili açıklama yaparak “Babalar Günü yaklaşırken, modern babaların sağlıkları iş ve aile hayatı arasında değişen baskılar nedeniyle giderek kötüye gidiyor" dedi.

Araştırmaya göre işlerini kaybetme korkusu ve ülkeyi tehdit eden ekonomik kriz de babaların kilo almasına neden olan sebepler arasında.