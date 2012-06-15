T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Anneler zayıflıyor, babalar şişmanlıyor

Yeni baba olanların yüzde 40'nın, yorgunluk nedeniyle hamilelik sonrası ev işlerine yardımcı olamadığını belirten bilim insanları, yüzde 5'inin çocuklarına kitap okurken uyuya kaldığını belirtti

15 Haziran 2012 16:34

İngiltere’de yapılan araştırmada anneler hamilelik sonrasında kilo verme telaşına girdiği için zayıflarken yeni baba olanların kilo aldığı ortaya çıktı.
 
İngiltere Erkek Sağlığı Forumu ve Benenden Sağlık Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmada eşlerinin hamilelik süresi boyunca yeteri kadar spor yapamayan, hazır gıda tüketen ve uykusuz geceler geçiren baba adaylarının üzerinde oluşan baskının kilo almalarına neden olduğu ortaya çıktı.

Yeni baba olanların yüzde 40'nın, yorgunluk nedeniyle hamilelik sonrası ev işlerine yardımcı olamadığını belirten bilim insanları, yüzde 5'inin çocuklarına kitap okurken uyuya kaldığını belirtti.

Araştırmacılardan biri Daily Telegraph gazetesine konuyla ilgili açıklama yaparak “Babalar Günü yaklaşırken, modern babaların sağlıkları iş ve aile hayatı arasında değişen baskılar nedeniyle giderek kötüye gidiyor" dedi.

Araştırmaya göre işlerini kaybetme korkusu ve ülkeyi tehdit eden ekonomik kriz de babaların kilo almasına neden olan sebepler arasında.

ETİKETLER

annebabaşişman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24