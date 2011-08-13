Anneler ile Kızları - Hayat ile Gerçekleri





Çağnur Öztürk - T24





Farklı hayatları, ortak yazgıları vardı sloganıyla yola çıkan Anneler ile Kızları dizisi Star TV ekranında perşembe akşamı yayınlanmaya başladı ve daha ilk bölümünde reytinglerde 1. oldu.





Bazı diziler vardır ki başarılı olacağını tanıtımını izler izlemez anlarsınız bu dizi de onlardan biri olarak, başarılı ve merak uyandırıcı bir tanıtımla dikkatimi çekmişti. Dizinin başrollerinde Ebru Özkan, Feride Çetin, Levent Üzümcü, Şerif Sezer, Hüseyin Soysalan, Sevda Özer ve Ozan Çobanoğlu bulunuyor. Dizinin çok başarılı bir castı var, hele ki Feride Çetin’i çok başarılı buldum.



Senaryo iyi, reji iyi, cast iyi her şey doğru olunca dizi de alıp başını gidecek tabii ki…



Dizi, farklı kültürlerden gelen iki kadın Defne (Ebru Özkan) ve Gülizar (Feride Çetin)’ın hikayeleri üzerinden kadın olmaya ait sorunlara değiniyor. İki karakter de eşlerini ilk bölümde kaybediyor ve en zoru; tek başına hem anne hem baba olma, dul kalmış bir kadın olma durumuyla baş başa kalıyorlar. Doğuda yaşayan Gülizar ise kör töreye boyun eğdirilerek eşinin kardeşiyle evlendirilmeye çalışılıyor. Gülizar’ın kız çocuğunun hor görüldüğü, erkek çocuğunun ise soyumuzun devamını sağlayacak düşüncesiyle el üstünde tutulduğunu görüyoruz. İnsana şiddet daha çocukken başlatılıyor. Dizinin devamında ise yazgıları ortak olan bu iki farklı kadının dayanışmasına, mücadelesine tanık olacağız.



Daha önce de başrolünde epeydir hiçbir projede görmediğimiz Sanem Çelik’in olduğu Güldünya dizisinde, ailelerinden ve eşlerinden şiddet görerek kaçan kadınların kaldıkları sığınma evinde yaşanan olaylar anlatılıyordu, ancak uzun ömürlü olamamıştı



Levent Üzümcü bir röportajında projeden bahsederken ‘Her geçen gün globalizasyona inat muhafazakârlaşan bu dünyada en keskin ve belirgin darbeyi hep kadınlar yiyor. Eğer ezilen, hor görülen, istemediği bir hayatı yasamaya mecbur bırakılan tüm kadınlarımızın çığlıklarına küçük bir destek verebilirsem bu işle, ne mutlu bana’ diye belirtiyor.



Kadına şiddetin yüzde 1400 attığı bir zamandayız, her geçen gün şiddet haberleri artıyor, doğu- batı, kuzey-güney, eğitimli-eğitimsiz fark etmiyor kadına şiddet her yerde… Evde, yolda, otobüste ki kadına şiddet illaki fiziksel de olmuyor, sözle, bakışla…



Ekranda böyle bir dizi görmek beni mutlu etti, kadınlarımızın hikayesi çok bizden, çok gerçek hayat ile gerçekleri…



Ama tek isteğim var, o da çok fazla ağlatmak için ağlatmasın izleyiciyi.

Televizyonun gücü budur



Samanyolu Televizyonu’nda, Somali’ye yardım kampanyası yapıldı. Canlı yayının sunuculuğunu Mehmet Akbay ve Hopdedik Ayhan üstlendi.



Ayrıca program 50 ilde 50 yerel televizyondan da yayınlandı.



Programın sloganı ise İnsanlık Ölmedi idi…



Samanyolu ve Kimse Yok Mu işbirliğinde bugüne kadar 25 milyon lira toplanmış.



Televizyon gibi bir kitle iletişim aracını küçümseyen, anlamının içini boşaltmaya çalışanlar ve televizyon seyretmiyorum diyenlere selam gönderiyorum.



Zira bir kez daha gördüm ki televizyon kitlelere bir anda ulaşarak böyle güzellikleri sağlayabiliyor.



Yayında emeği geçen herkese tebrikler…