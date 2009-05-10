Anneler hem kriz hem şiddet kurbanı

Ekonomik krizin ortaya çıkardığı ’işsizlik faturası’nı babalar kadar, anneler de ödedi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün rakamlarına göre son bir yıl içerisinde 129 bin kadın işsiz kaldı. Aynı dönemde "aile içi şiddet" nedeniyle polise başvuran kadınların sayısında da artış oldu.



İşten çıkarılan kadınlar



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun, devlet bakanlığı dönemine ilişkin soru önergesine verdiği yanıt, ekonomik krizin kadınlar açısından bilançosunu ortaya koydu. Hürriyet’ten Nuray Babacan’In verdiği habere göre, Çubukçu, CHP Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın soru önergesini yanıtlarken, 2008 Mart-2009 Mart tarihleri arasında 129 bin 797 kadının işten çıkarıldığını bildirdi. Çubukçu, 2008’de 100 bin 817 kadının işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Türkiye İş Kurumu’na başvurduğunu açıkladı. Bu kadınlardan 31 bin 37’sine işsizlik ödemesi yapıldığı belirlendi. 2009 yılının ilk üç ayında işsizlik ödemesi için başvuran 42 bin 878 kadından da 35 bin 286’sı işsizlik ödemesinden yararlandı.



Şiddet de arttı



Ekonomik krizin ailelere yansımasını ortaya koyan bir başka veri ise bu dönemlere ilişkin aile içi şiddet rakamları oldu. 2008 Ocak ayında polise kadına yönelik şiddet nedeniyle yapılan başvuru bin 135 iken, 2009 Ocak ayında bu rakam bin 522’ye ulaştı. Kadına yönelik aile içi şiddette bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artış oldu. Artış eğilimi şubatta da sürdü.



Çubukçu, son bir yıl içerisinde aile içi şiddete maruz kalan kadınlardan bin 912’sinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurduğunu, bu kadınların çocuklarıyla birlikte SHÇEK’e bağlı kadın konukevlerine yerleştirildiğini bildirdi.



Devlet politikası ama



Çubukçu, hükümetin kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamın her alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve her türlü şiddetin önlenmesinin "devlet politikası" haline getirdiğini belirtti. Çubukçu, kadınların ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve şiddetin önlenmesi için ulusal düzeyde çalışmaların yapıldığını bildirdi.

