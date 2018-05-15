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Ekonomi

'Anneler Günü'nde hediye şampiyonu akıllı telefonlar oldu

İSTANBUL, (DHA) Anneler Günü, teknoloji alışverişini hareketlendiren özel günlerin başında geliyor

15 Mayıs 2018 15:49

İSTANBUL, (DHA) Anneler Günü, teknoloji alışverişini hareketlendiren özel günlerin başında geliyor. Teknoloji perakende sektörünün önde gelen kurumlarından Teknosa’nın Anneler Günü alışverişlerinin yoğunlaştığı 4-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen satışlarına göre, bu yıl da annelere en çok akıllı telefon alındı. Hediye tercihlerinde akıllı telefonu, kahve makinesi takip etti.

Özel günlerde satışları artış gösteren teknoloji ürünleri, Anneler Günü’nde de en çok tercih edilen hediye alternatiflerinden oldu. Türkiye teknoloji perakendeciliğinin önde gelen isimlerinden Teknosa, Anneler Günü hediyelerinin alındığı 4-13 Mayıs tarihlerinde en fazla talep gören ve satılan teknoloji ürünlerini açıkladı. Anneler için en çok tercih edilen hediye akıllı telefonlar olurken, kahve makineleri, ütü ve elektrikli süpürgeler de büyük talep gördü. Akıllı telefonlarda özellikle fotoğraf çekme fonksiyonu, ekran kalitesi, hafıza ve batarya gücü ön planda modeller tercih edildi.

AKILLI TELEFONLARI TABLETLER İZLEDİ

Anneler gününe ilişkin teknoloji alışverişlerinde, ciro ve adette en büyük pay akıllı telefonların olurken, en hızlı büyüme kullanım kolaylığı, cazip fiyatlar ve geniş ürün çeşitliliğinin etkisiyle yüzde 117 oranla tabletlerde görüldü. Kahve makinesi, elektrikli süpürge ve ütü gibi ürünlerdeki yüksek satışların etkisiyle küçük ev aletleri kategorisinde de geçen yıla göre yüzde 50 büyüme yaşandı.

(FOTOĞRAF)

 

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