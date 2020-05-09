Anneler Günü yaklaşırken uzmanlar yanıtladı: Çiçekten Koronavirüs bulaşır mı?

Anneler Günü yaklaşırken, çiçekten Koronavirüs'ün bulaşıp bulaşmayacağı merak konusu oldu. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, "Bu virüs bitki hücresinde yaşamıyor. Dolayısıyla virüsün çiçeklerle veya süs bitkileriyle bulaşma durumu bildirilmedi ama çiçekçilerin maskelerini doğru takması önemli. Çiçekçiler maske takarsa bulaşı önlemek için iyi olur" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir okurun, "AVM’ler açılıyor, berberler aynı şekilde... Ama kronik rahatsızlığı olanlar veya riskli grubundaki diğer kişiler hakkında herhangi bir şey söylenmedi. Bu gruptakiler işlerine ne zaman dönebilecekler?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kronik hastalığı olanların işe başlayabilmesi için henüz verilmiş karar yok. 65 yaş üzeri olup çalışanlar da var. Örneğin vakıf üniversitelerindeki tıp alanı dışındaki öğretim üyeleri... Bu kişilerin de şu an çalışması için bir izin yok. Tabii tespiti yapılamadığından kronik hastalığı olanların üzerinde yasal yasak yok. Ancak bu kişiler biz “Zorunluluk yoksa sokağa çıkmayın” diyoruz çünkü sokakta hâlâ risk var. Hatta mevcut ‘belli gruplar belli saatlerde çıksın’ uygulaması dışındaki herkes yerinde yani evinde kalsın. Alınan tedbir kararlarının aslında çok azı esnetildi."