Anneler Günü'nde ABD First Lady'si Jill Biden'dan Ukrayna'da sığınağa sürpriz ziyaret

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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya pazar günü daha önceden açıklanmayan bir ziyaret yaptı.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte aralarında çocuklar da bulunan sivillerin sığındığı Ujgorod'daki bir okulu ziyaret etti.

The Washington Post'un aktardığına göre Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Buraya Anneler Günü'nde gelmek istedim. Bu savaşın ne kadar korkunç olduğunu; durması gerektiğini ve ABD'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu göstermenin önemli olduğunu düşündüm" dedi.

ABD'li bir yetkili, Zelenska'nın da 24 Şubat'ta Rusya işgali başladıktan sonra ilk kez toplum önüne çıktığını belirtti.

Biden'ın ziyaretini Anneler Günü'nde yapmasının sembolik olarak çok önemli olduğunu belirten Zelenska, "First Lady'ye bu cesur hareketi için teşekkür ediyoruz" dedi. Zelenska, "Çünkü bir First Lady'nin askeri hamlelerin günlük olarak sürdüğü ve sirenlerin çaldığı bir savaş sırasında gelmesinin ne tür bir cesaret gerektirdiğini biliyoruz" diye konuştu.