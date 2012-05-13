'Anneler Günü' için döndü, dayak yedi!

Konya’da eşinden gördüğü şiddet yüzünden evi terk eden bir kadın 'Anneler Günü' nedeniyle geri döndüğü evinde, kocasından yediği dayakla hastanelik oldu.

Çocuklarıyla birlikte sığınma evinde kalan Ceylan Y., daha sonra annesinin yanına yerleşti. Ceylan Y., 'Anneler Günü' nedeniyle çocuklarının ısrarı üzerine evine geri döndü. Ancak eve döndüğünde eşi Haydar Y., sinirlenip, "Bugüne kadar eve niye gelmedin?" diyerek tekrar eşini dövmeye başladı.

Kocasının elinden zor kurtulan Ceylan Y., polise haber verdi.

'Eşim zorla dilencilik yaptırıyor'

Polis tarafından 3 ve 6 yaşındaki 2 çocuğuyla Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Ceylan Y., eşinin sürekli kendisini ve çocuklarını dövdüğünü, zorla dilencilik yaptırıp, kazandığı paraları aldığını söyledi.

Ceylan Y., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, Ceylan Y.'nin şikayetci olması üzerine 11 yaşındaki erkek çocuğunu yanına alıp kaçan Haydar Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.