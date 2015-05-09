Anneler günü için 36 ülkeye 5 milyon dolarlık çiçek ihraç edildi

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla 36 ülkeye yaptıkları çiçek ihracatından yaklaşık 5 milyon dolarlık gelir beklediklerini söyledi. İlk defa Polonya'ya çiçek ihracatı gerçekleştirildi.

Bağdatlıoğlu, pazar günü kutlanacak Anneler Günü için yurt dışına son sevkiyatlarını yaptıklarını ancak iç piyasa için paketleme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Bu dönem Avrupa'nın farklı ülkelerine yöneldiklerini belirten Bağdatlıoğlu, bu yıl ilk defa Polonya'ya çiçek ihraç edildiğini dile getirdi.

5 milyon dolar bekleniyor

Polonya'nın dışında Macaristan, Hollanda, Almanya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye çiçek sattıklarını anlatan Bağdatlıoğlu, "Anneler Günü dolayısıyla 36 ülkeye yaptığımız 50 milyon dallık çiçek ihracatından yaklaşık 5 milyon dolarlık gelir bekliyoruz" dedi.

Bağdatlıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla en fazla tercih edilen çiçeklerin ise açık ve koyu pembe karanfiller olduğunu kaydetti. Hollanda ve Kenya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yapılan çiçek ithalatına da değinen Bağdatlıoğlu, haddinden fazla gerçekleştirilen ithalatın sektöre zarar verdiğini savundu.