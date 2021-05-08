Anneler günü Cumartesi Anneleri’ne uğruyor mu?

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde Cumartesi Anneleri’nin direnişi, iktidarın icat ettiği yeni suç unsurları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konumu ve kültür hayatıyla ilgili konular ele alınacak.

Program konukları: CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Cumartesi Annesi Hanife Yıldız, İHD İstanbul Şubesi üyesi Maside Ocak, gazeteci Burcu Karakaş, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı.

Tele1’de 21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları şöyle sıralanıyor:

- Cumartesi Anneleri 26 yıldır gözaltında kaybolan yakınlarını arıyor...

- Meclis’in vekili, alanların tanıdık eylemcisi...

- İktidar yeni suç unsurları uydurmaya başladı: Elleri arkada bağlamak “terörle mücadele”de zaaf yaratır mı acaba?

- 128 milyar dolar arayışı bitmiyor…

- İktidarın eteklerine kurulmuş bir kurum olarak Diyanet...

- Mandıra filozofu bugünler için ne düşünüyor?

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak?, cumartesi 21.00'de TELE1'de!