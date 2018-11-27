Anneler görme engelli çocukları için mikrofon başına geçti

İSTANBUL, (DHA) –BAĞCILAR Belediyesi görme engelli çocuklar için anneler ile iş birliği yaptı. \'Annem Benim İçin Okuyor\' projesi kapsamında ses kayıt stüdyosuna giren anneler, görme engelli çocukları için kitap okudu.

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen \'Annem Benim İçin Okuyor\' projesi kapsamında, görme engelli çocukların toplumsal hayata eşit olarak katılabilmeleri için anneler ile iş birliği yapıldı. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda ses kayıt stüdyosuna giren anneler, çocukların sevdiği türde şiir, roman, hikaye ve akademik metinler seslendirdi.

“KİTAP DİNLEYEREK DE OKUMA ALIŞKANLIĞI EDİNİYORLAR”

Mikrofonun başına geçen annelerden Saime Çiloğlu Aktan, başta anneler olmak üzere herkesi görme engelli çocuklar için kitap seslendirmeye davet etti. Görme engelli çocukların kitap dinleyerek de okuma alışkanlığı edinebileceğini belirten Aktan, “13 yaşında doğuştan görme engelli oğlum Kerem için buradayım. Buraya gelmemizin nedeni Kerem ve onun gibi görme engelli çocuklar için kitap okumak. Kitap dinleyerek de kitap okuma alışkanlığı ediniyorlar. Kerem sesli kitap okumayı çok seviyor. Sesli kitap, hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. O kitap dinlerken biz de gündelik işlerimizi yapabiliyoruz. Çok güzel bir proje. Evde oturup ne yapabilirim diye düşünen anneleri de buraya bekliyoruz. Bütün ailelere tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR ŞEYLER YAPABİLMEK BİZİ MUTLU EDİYOR\"

8 yaşındaki görme engelli Yağmur Karabulut’un annesi Funda Karabulut ise “Kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya geldik. Görme engelli olup da okumayan çok çocuk var. Özellikle onlar için düşünülmüş çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımız için ufak da olsa bir şeyler yapabilmek mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.