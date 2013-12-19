Anneler, en küçük çocuklarını daha kısa sanıyor

Annelerin, ailenin en küçük çocuğunun boyu konusunda yanıldığı belirlendi. Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesinden Jordy Kaufman ve ekibinin araştırması, annelerin, en genç aile bireyinin boyunu olduğundan daha kısa sandığını ortaya koydu.

Sonuçları Current Biology dergisinde yayınlanan araştırmaya katılan annelerin çoğu, en küçük çocuklarının boyunu yaklaşık 7,5 santimetre kısa tahmin etti ancak en büyük çocuklarının boyu konusunda ise yanılmadı. Ayrıca, araştırmaya katılan 747 anneden yüzde 70'i aileye yeni bir çocuğun katılmasından sonra, daha önce doğan çocuklarının bir anda büyüdüğü hissine kapıldığını belirtti.

Bu durumun, en büyük çocuğun daha büyük görünmesinden değil, ebeveynlerin yanılsama içinde olmasından kaynaklandığını belirten bilim insanları, yeni çocukla öncekindeki yanılsamanın ortadan kalktığını ve gerçeğin görüldüğünü vurguladı.

Bu yanılsamanın adaptasyon mekanizması olabileceğini bildiren bilim insanları, ailenin en genç üyesinin daha küçük algılanmasının, ebeveynlerin onlara daha fazla odaklanmasını ve ilgilenmesini sağladığına dikkati çekti. Ayrıca bilim insanları, araştırma sonuçlarının, ailenin en küçüğünün, büyüse de "hep çocuk kalmasının" nedenini açıklayabileceğini ifade etti.