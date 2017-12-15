Anneler çocuklarıyla atölyede eğlenecek

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi, annelerin çocuklarıyla beraber vakit geçirmesini sağlamak ve aralarındaki bağı güçlendirmek amacıyla atölye çalışması başlattı. Atölye haftada bir gün psikologlar eşliğinde uygulanıyor.

Annelerin çocuklarıyla birlikte paylaşım yapmalarını amaçlayan \'Anne Çocuk Atölyesi\' başladı. 7-10 yaş aralığındaki çocuklar ve annelerine hitap eden atölye Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde haftanın bir günü düzenleniyor. Annenin çocuğuyla vakit geçirmesi konusunda nasıl uyumlu olacağını yaşatarak öğretmeyi amaçlayan eğitim, çocukların bilişsel, dille ilgili ve bedensel gelişim alanlarına da hitap ediyor.

ANNELERE ÖDEV DE VERİLİYOR

Atölyeyi yürüten Uzman Psikolog Esra Aydın ve Seda Taşkıran annelere destek olarak onları yönlendirmeyi de hedefliyor. Atölyede annelere ödevler veriliyor ve daha sonra çözümler üzerine konuşmalar yapılıyor. Anneleriyle gün içinde fazla vakit geçiremeyen çocuklar atölye sayesinde kaliteli ve eğlenceli vakit geçiriyor.

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