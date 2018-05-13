T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitlerinin mezarında (4)

ŞEHİT MADENCİLER ANILDI Soma maden faciasının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Soma Maden Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

13 Mayıs 2018 18:52

ŞEHİT MADENCİLER ANILDI
Soma maden faciasının 4\'üncü yıl dönümü nedeniyle Soma Maden Şehitliği\'nde anma töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, anma töreninde, 301 maden şehidi için dua yaptırdı. Duanın ardından protokol üyeleri, şehit madencilerin mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.

İlker KILIÇASLAN/SOMA (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MADENCİLER ANILDI SomaSoma MadenTörene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer AK Parti ManisaRecai Berber SelçukUğur AydemirManisaMüftüsü Sinan CihanDuanınKILIÇASLANSOMA Manisa DHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24