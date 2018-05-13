Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitlerinin mezarında (3)

BABALARINA KİMİ ŞİİR YAZDI KİMİ RESİM YAPTI

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4\'üncü yıl dönümünde, Ergül Yüksel, çocukları Betül Yüksel ve Furkan Yüksel\'le babaları Ali Yüksel\'in mezarını ziyaret etti. Betül ve Furkan babalarının mezarına onun içini yazdıkları mektubu bıraktı. Acısını kaleme alan Betül Yüksel mektubunda, şunları yazdı:

\'Merhaba babacığım, seni çok özledim. Geçen hafta sana mektup yazdım. Ama teyzemin düğününe giderken veremedik. Bu yüzden öncelikle özür dilerim babacığım. 13 Mayıs 2014 yılında olan facianın üzerinden 4 yıl geçti ama her geçen gün eksikliğini daha çok hissediyorum. Ben büyüdükçe senin eksikliğinin ne demek olduğunu daha iyi tanımlayabiliyorum. Babasızlık ne demek daha iyi anlıyorum ve her geçen gün daha çok özlüyorum seni. Keşke beni bırakıp gitmeseydin baba. Sensiz yaşamak çok zor, senin katillerinin cezasını çekmesini istiyorum baba. Ama bu gidişle olmayacak. En çok da buna üzülüyorum. Bir gün cezalarını sonuna kadar çekmelerini istiyorum. Bu arada derslerim de çok iyi. 90\'dan düşük notum yok. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve babacığım. Hayatımı yazdığım bir kitap var onu annem 2019 yani bir yıl sonra bugün bastırmak istiyor. O zamana kadar yazacağım. İyi yazabilmek için çok kitap okuyorum. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak 301 maden şehidine selamımı ilet. Herkes unutsa da ben sizi unutmayacağım. Seni seviyorum babam.\'

Anne Ergül Yüksel, \"Anneler Günü\'nü yaşayamadık. Çocuklarımın okuması için ellerimden geleni yapıyorum\" dedi. Furkan Yüksel, \"Babam olmadığı için üzülüyorum\" diye konuştu.

Betül Yüksel ise \"Anneler Günü\'nde babamızla annemize hediye alamıyoruz. Diğer çocuklar gibi yapamıyoruz bu da bizi çok üzüyor\" dedi.

Şehitliği annesi Hidayet Tokgöz ile birlikte ziyaret eden şehit madenci Ferhat Tokgöz\'ün oğlu Selim Tokgöz ise mezarın başına kendi yaptığı resmi bıraktı. 6 yaşındaki Ferhat\'ın üzerinde kendisinin annesinin ve babasının kalbi ile boş bir evin olduğu resim çizdiği görüldü Aile özlemini resme döktü. Selim Tokgöz babasının mezarına karanfiller de dikti.

Taylan YILDIRIM - İlker KILIÇARSLAN - Şevket YILMAZ - Serkan ÖZDEMİR / SOMA (DHA)

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