Anneden sert yanıt

Hülya Darcan, kızı Bergüzar Korel’in Tan Sağtürk’ten ayrılma nedeni olarak gösterilen 6 bin YTL’lik borç para haberi üzerine yazılı bir açıklama yaparak kızına ve ailesine sahip çıktı.



Hülya Darcan, kızı Bergüzar Korel’in sevgilisi Tan Sağtürk’ten 6 bin YTL borç istediği ve onda olmayınca Halit Ergenç’e gittiği iddia edilen dünkü haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Darcan, açıklamasında “Bugüne kadar kızım Bergüzar Korel hakkında yayınlanan, gerçek dışı birçok habere karşı suskunluğumu korudum. Bergüzar’ın ilişkisi hakkında konuşmayacağım. Fakat kızımın haysiyeti hakkında konuşma hakkına sahip olduğuma inanıyorum. Artık kızımın ve aile şerefimizin hiç sakınılmadan ayaklar altına alınmasına dur demek istiyorum” cümlelerine yer verdi.



Darcan ateş püskürdü



Hülya Darcan, kızı Bergüzar Korel hakkında son dönemde medyada çıkan haberlere ateş püskürdü. Dün kızı Korel’le ilgili gündeme gelen balet Tan Sağtürk’ten ayrılmasının nedeni olarak gösterilen 6 bin YTL borç para haberi sonrası yazılı bir açıklama yapmaya karar verdiğini belirten Darcan, “Bugüne kadar kızım Bergüzar Korel hakkında yayınlanan, gerçek dışı birçok habere karşı suskunluğumu korudum.



Kızımın ilişkisi hakkında konuşmayacağım, böyle bir hakkım yok. Fakat kızımın haysiyeti ve namusu hakkında konuşma hakkına sahip olduğuma inanıyorum. Hele bugünkü aşağılayıcı ve gerçek dışı haber “‘Sevgilisi param yok’ dedi, Bergüzar Halit’e gitti” başlığı altında yayınlanıyorsa. Artık kızımın ve aile şerefimizin hiç düşünülmeden, sakınılmadan ayaklar altına alınmasına dur demek istiyorum” cümlelerine yer verdi.



‘Buna kimsenin hakkı yok’



Kızının Tan Sağtürk’le yaşadığı ayrılığın altında rencide edici nedenler aranmasına anlam veremediğini belirten Darcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Her genç kızın yaşayabileceği bir ilişkinin sonlandırılmasının ardından neden hep rencide edici ve yıkıcı sebepler arandığını anlayamıyorum. Her normal çiftin yasadığı gibi 2 kişi bir ilişki yaşadı ve bitti. Bu kimseyi ilgilendirmeyecek durum bir magazin sirkine dönüştürüldü ve taraflar bu zorlu süreci yaşayamadan bu haberlerle baş etmek zorunda kaldı. Daha önce de yine benim isminin geçtiği gerçek dışı “evlilik sözleşmesi” haberinin ardından bugünkü haber de eklenince bütün bunların sadece kötü niyetli bir davranış olduğunu düşünmekten başka bir çarem kalmıyor. Ailemiz bugüne kadar hep haysiyeti ve şerefiyle yaşadı ve bundan sonra da böyle yaşayacaktır.



Kızım da bu ailenin eğitimi ve görgü kuralları ile büyümüş sonra da kendi prensiplerini hem mesleğinde hem de özel ilişkilerinde korumuş bir yetişkindir. Bizleri bu duruma düşürmeye ve çeşitli oyunlara alet etmeye kimsenin hakkı yok ve artık buna izin vermeyeceğim.”

