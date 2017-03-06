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Yaşam

Anneannesini döverek öldürdü!

Anneannesini öldüren 19 yaşındaki torunu, öfke kontrolü tedavisi gördüğünü söyledi

06 Mart 2017 17:33

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 79 yaşındaki Makbule Öntaş, torunu 19 yaşındaki Onur Kamber Konçak tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede öldü. Öntaş'ı merak edip hastaneye geldiğinde gözaltına alınan Konçak, öfke kontrolüyle ilgili tedavi gördüğünü söyledi.

DHA'nın haberine göre olay, Yurtsever Caddesi numara 28'deki evde geçen cumartesi günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Babasının yurt dışında olması nedeniyle annesiyle birlikte, anneannesi Makbule Öntaş'ın evinde kalan Onur Kamber Konçak, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle yatağında uyuyan yaşlı kadına saldırdı.

Araya giren annesinin engelleyemediği Onur Kamber Konçak, yatağında uyuyan anneannesine defalarca vurdu. Konçak evden kaçarken, saldırıya uğrayan Öntaş, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Öntaş kurtarılamadı.

Merak edip hastaneye gitti, yakalandı

Soruşturma başlatan polisi ankatil zanlısı olarak aramaya başladığı Onur Kamber Konçak, anneannesinin durumunu merak edip, hastaneye geldi. Bu sırada hastanede bulunan polis ekibi, Konçak'ı yakaladı.

İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen Onur Kamber Konçak'ın, öfke kontrolü sorunu olduğunu, bununla ilgili tedavi gördüğünü, gece de öfkesine hakim olamayıp saldırdığını söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kamber Konçak, tutuklandı.

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