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Yaşam

Anne Yılmaz yoğun bakımda

Mesut Yılmaz'ın annesi hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yılmaz, programlarını iptal ederek İstanbul'a gitti.

11 Şubat 2009 02:00

Eski Başbakanlardan bağımsız Rize milletvekili Mesut Yılmaz, annesinin sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Rize'deki programlarını iptal ederek İstanbul'a gitti.

Anavatan Partisi Rize Belediye Başkan adayı Kenan Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın annesi Güzide Yılmaz'ın birkaç gün önce çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Çağlayan Florance Nightingale Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alındığını belirtti.

Güzide Yılmaz'ın dün gece sağlık durumunun ağırlaştığı yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Bıyık, "Bunun üzerine Mesut Bey bütün programlarını iptal ederek bu sabah İstanbul'a gitti" dedi.

3 gündür yoğun bakımda

Florence Nightingale Hastaneleri Genel Koordinatörü Op. Dr. Mücahit Atmanoğlu, yaptığı açıklamada, Güzide Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavi altında olduğunu belirtti.
Atmanoğlu, Güzide Yılmaz'ın, bilincinin açık olduğunu, iyileşmesi halinde 1-2 gün içinde taburcu edilebileceğini kaydetti.

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