Anne ve yavru panda 1 yıl sonra kavuştu

Güvenlik gerekçesiyle 1 aydır birbirlerinden ayrı bırakılan anne ve yavru panda, ilk kez bir arada.



1 aylık yavru panda Yuan Tsai, annesi Yuan Yuan'a kavuştu.

Tayvan'daki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Yuan Tsai', güvenlik gerekçesiyle annesinden ayırılmıştı.

Anne pandanın yavrusuna zarar vermesinden endişe eden hayvanat bahçesi bakıcıları yeni doğan yavruyu bir küvezde büyüttü.

Minik pandanın 1 ayı doldurmasıyla anne ve yavruyu birleştirme kararı alındı. İşte o anda, anne panda önce yavruyu kucağına aldı, sonra sarıldı ve emzirdi.

Yuan Tsai, Tayvan'da dünyaya gelen ilk panda. Annesi Yuan Yuan da, 4 yıl önce Çin tarafından yürütülen panda diplomasisi çerçevesinde Tayvan'a hediye edilmişti.