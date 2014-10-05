Anne ve kızları ölü bulundu; hem cinayet, hem intihar mı?

Konya'da eşinden boşanan 40 yaşındaki Ayşe Hazel ile 11 yaşındaki ikiz kızları Melisa Polat ile Eylül Polat (11) evlerinde ölü bulundu. Üçünün de vücutlarında yanıklar bulunurken, ikiz kızların el, ayak ve gözlerinin bağlı olduğu saptandı. Polis, şüpheli olarak Ayşe Hazel'in boşandığı eşi Remzi Polat'ı gözaltına aldı.

Olay, Kılıçarslan Mahallesi Karaköse Sokak'taki Selay Sitesi A Blok 1'inci kattaki dairede meydana geldi.

İsmail Akkaya'nın Hürriyet'teki haberine göre, öğle saatlerinde Ayşe Hazel'in oturduğu daireden dumanlar çıktığını fark eden komşuları itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırarak birinci kattaki daireye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Ayşe Hazel ile 11 yaşındaki ikiz kızları Melisa ve Eylül'ün cesetleri bulundu. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polis ekibi yaptığı incelemede anne ve kızlarından birinin aynı odada, diğer kızın ise salonda öldüğünü belirledi. Kızların el, ayak ve kollarından bağlı olduğu saptandı. Anne ve kızlarının vücutlarının yandığını belirleyen polis, kızlardan birinin vücudunda da bıçak izleri olduğunu gördü. Anne Ayşe Hazel'le aynı odadaki kızının üzerinde de bıçak bulundu.

Soruşturma başlatan polis, zaman zaman eve gelmeye devam ettiği öğrenilen Ayşe Hazel'in boşandığı eşi Remzi Polat'ı gözaltına aldı. Polat'ın sorgusu sürerken, polisin, annenin kızlarını öldürüp intihar ettiği ihtimali üzerinde de duruyor.

Olayı duyup gelen yakınları ise evin önünde sinir krizi geçirdi.