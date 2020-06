Anne ve kızı yaşamak için çağrıda bulunuyor: Bizi öldürecek, sahip çıkın

Ankara’da yaşayan anne Meryem Can ile kızı Kamer, oğul Şükrü Can tarafından önceki akşam darp edildi. Gördükleri şiddetle annenin kafası, kızının ise burnu kırıldı. Sabıkası olduğu belirlenen Şükrü Can ise serbest bırakıldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, hastaneden darp raporu alan anne ve kızı Şükrü Can hakkında şikâyetçi oldu. Anne Meryem Can, polise verdiği ifadede, oğlu Şükrü Can’ın sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Baş edemiyoruz, onu tutuklayın, dışarda kaldığı sürece hayatı tehlikemiz var. Bizi öldürmeden önlem alın” dedi. Kamer Can da sürekli ağabeyinin şiddetine maruz kaldıklarını belirterek devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi.

Gözaltına alınan Şükrü Can’ın sabıkası bulunduğu belirlendi. Polisteki ifadesinin ardından Şükrü Can, savcılıkça hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.