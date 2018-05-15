Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (5)

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SÜRÜCÜ YAKALANDI Kahramanmaraş'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a otomobiliyle çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inc

15 Mayıs 2018 01:03

SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kahramanmaraş\'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'a otomobiliyle çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Teknolojiden de yararlanan ekipler, bir flu görüntüyü netleştirerek aracın plakasının son iki rakamının \'77\' olduğunu belirledi. Sonu \'77\' ile biten gri araçlar üzerine yoğunlaşan ekipler, çalışmalar sonunda anne ve kızına çarpıp kaçan aracın 26 EV 677 plakalı otomobil, sürücünün de fabrika işçisi Selçuk Gazi K. olduğunu saptadı.
POLİSE BAŞKA ARACI GÖSTERDİ
Yapılan istihbari çalışmalar sonunda Kayan\'ın, Fatih Mahallesi\'nde oturduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polislere kapının önündeki bir otomobili gösteren Selçuk Gazi K., suçlamaları reddetti. Bunun üzerine polisler, Selçuk Gazi K.\'ya, kazaya karışan otomobilin direksiyon başındaki fotoğrafını gösterince suçunu itiraf ederek kaza yaptığı aracı, il dışından yanına gezmeye gelen arkadaşına ait olduğunu ve aracı Şazibey Mahallesi\'ndeki odun ambarı civarında bir yere sakladığını söyledi. Sürücünün verdiği adrese giden ekipler, kazaya karışan otomobili incelemek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine götürdü.
\'KAÇMADIM\'
Gözaltına alınan Selçuk Gazi K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren K., \"Kaçmadım. Çekme ağabey ne çekiyorsun pişmanız işte. Kim bilerek yapar yani\" dedi. Selçuk Gazi K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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