Anne ve karnındaki bebek iğne kurbanı

4 aylık hamile kadının ve bebeğinin, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmak istenen test nedeniyle hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.



Dört aylık hamile olan 30 yaşındaki Feride Sağır, down sendromu şüphesi nedeniyle 'amniyosentes' testi yaptırmak üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Sağır'ın hastaneye gittikten birkaç gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine eşi Murat Sağır savcılığa şikayette bulundu.

Geçen yılın eylül ayında meydana gelen olayla ilgili hazırlanan iddianame, ihmaller zincirini ortaya koydu.

Bugün gazetesinde Tolga Atar'ın özel haberine göre Murat Sağır, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

"19 Ağustos 2011 günü hastanede bebekte down sendromu olabileceği şüphesiyle Nur Çetinkaya isimli doktor eşinin karnından 9 santimlik bir şırınga ile sıvı almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Doktor bu işlemi 5-6 defa tekrarladı.

Ertesi gün doktorlar Murat Sağır'a şırınganın kısa geldiğini ve 11 santim boyunda bir başka şırınga almasını söyledi ve bu şırınga ile tek seferde gereken sıvıyı çekilebildi.

Olayın ardından doktorların Feride Sağır'ı eve gönderdik ancak Sağır ertesi gün yeniden rahatsızlandı. Tekrar hastaneye gidildiğinde bebeğin kalbinin durduğu öğrenildi ancak hafta sonu olması nedeniyle hastanede doktor bulunamadı. Bu nedenle pazartesi gününe kadar beklemek üzere Feride Sağır hastaneye yatırıldı.

Odaya alınan Feride Sağır'a suni sancı verildi, bu sırada “Beni kurtaran yok mu? Ben burada ölüyorum” diye feryat eden Sağır hayatını kaybetti."



Hapis cezası istendi



Murat Sağır'ın iddiaları üzerine Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan raporda da, “kişinin ölümünün amniosentez sonrası gelişen sepsis ve komplikasyonları sonucu meydana geldiği” belirtildi.

Bunun üzerine soruşturmayı tamamlayan savcılık, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlar Ahmet Kılıçkaya, Veli Mihmanlı, Hamdi Ekrem Özakın, Fatma Nur Çetinkaya ve Aydın Kılınç hakkında TCK’nın 85/1 maddesi gereğince “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan dava açtı.

2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen doktorların yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanılacak.



İl Sağlık Müdürlüğü'nün raporu



Bu arada savcılık, İl Sağlık Müdürlüğü’nden inceleme talebinde bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü’nün ön inceleme raporunda, test için tek iğne girişinin ideal olduğu ancak müdahaleyi yapan görevlilerin bu konuda bir raporlarının bulunmaması nedeniyle kaç kez iğne girişinin bulunduğunun tespit edilemediği ifade edildi.

Yine raporda en fazla iki girişimin yapılmasının ardından 3-7 gün sonra yeniden deneme yapılabileceği ancak ertesi gün işlemin yeniden tekrarlandığı belirtildi.

Raporda ayrıca bebeğin öldüğünün anlaşılması üzerine hemen bedenden alınması için işleme başlanılmasının gerekli olduğu ancak buna da zamanında başlanılmadığının anlaşıldığı kaydedildi.