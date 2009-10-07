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Yaşam

Anne ve çocukları 3 gündür kayıp

07 Ekim 2009 20:16

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın ile 9 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlundan 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Bülent Çam, 3 gün önce 2 çocuk annesi eşi Ayşe'nin (35), çocukları 9 yaşındaki Silara ve 5 yaşındaki Ali Osman ile Kavakpınar Mahallesindeki evlerinden ayrıldığını ve geri dönmediğini belirtti.

Gidebilecekleri her yeri aramasına rağmen eşine ve çocuklarına ulaşamadığını ifade eden Çam, eşi ve çocuklarının bulunmasını istedi.

Başvuru üzerine söz konusu kadını ve çocuklarını arama çalışması başlatıldığı bildirildi.


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