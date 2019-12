Anne ve bebek ölümleri alarm veriyor

Bebek ve annelerde ölüm oranı yoksul ülkelerde artıyor. Dünyada her yıl yarım milyon anne, hamilelik ve doğuma bağlı sorunlar yüzünden hayatını kaybediyor, üç milyon bebek de dünyaya geldikten kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumuyor.



BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in hazırladığı belgesellerden biri, Batı Afrika ülkesi Nijer'in başkenti Niamey'deki bir hastanede geçiyor. Belgeselde yeni doğmuş bir bebek durmaksızın ağlıyor. Hemşire çaresizlik içinde, bebeğin annesinin doğum sırasında iç kanama yüzünden hayatını kaybettiğini anlatıyor.



Deuschte İstatistiklere göre Nijer'de her iki saatte, bir anne adayı hayatını kaybediyor. Nijer dünya çapında trajik bir rekorun sahibi. Burada, anne adaylarının doğum sırasında hayatlarını kaybetme oranı, Batı ülkelerindekinden 430 kat fazla. Nijer'de aslında kadınların doğurganlık oranı çok yüksek, buna karşılık tıbbi bakım imkânları kötü. Nijer, UNICEF'in milenyum hedefi olarak belirlediği, anne ve yeni doğan bebeklerin ölüm vakalarının azaltılması henüz hedeflenen rakamların çok uzağında.



Tıbbi yetersizlik



UNICEF'in Fransa Şubesi'nden Jaques Hintz, bu durumun tüm güney yarımkürede, ama özellikle Afrika ve Asya'da geçerli olduğunun altını çiziyor. Beş yaşın altındaki çocuklarda görülen ölüm vakalarının azaltılmasında ilerleme kaydedildiğini, ancak bu durumun yeni doğanlar için geçerli olmadığını belirten Hintz şunları söylüyor:



“Anne adaylarının ölüm oranlarında geçtiğimiz 20 yıla oranla hiçbir azalma yok. Bu konudaki en büyük problemlerden biri, yeterli tıbbi bakımın sağlanmaması ve eğitimli personel yetersizliği. Bir diğer problem ise gelenekler. Filmimizde acilen sezaryene ihtiyaç duyan bir anne adayı gösteriliyor. Kadın, eşinin izni olmadan uygulamayı kabul edemeyeceğini belirtiyor. Doktor ise şu şekilde cevap veriyor: 'Hanımefendi, eşinizi aramakla geçireceğimiz süre içinde ölmüş olursunuz.’”



Daha çok çaba gerekli



UNICEF'in son raporuna göre, Birleşmiş Milletler ve gelişmekte olan ülkelerin yönetimlerinin bu konuda daha çok çaba sarf etmeleri gerekiyor. UNICEF daha çok insanın dikkatini çekmek için Dünya Bankası ve diğer uluslararası organizasyonlarla da ortak çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda, en fazla ölüm vakasıyla karşılaşılan 10 ülkenin listesi hazırlandı. Listeye göre Hindistan, ilk sırada yer alıyor. Nijer de listede. Hedeflenen, her ülke için özel bir çözüm planının hazırlanması.



Yapılan çalışmalar ise meyvelerini vermeye başladı. Nijer'de bundan iki yıl önce kadınların sadece yüzde 48'i hamilelikleri sırasında tıbbi danışmanlık alırken, bugün bu oran yüzde 76'ya yükselmiş. Ancak sadece beş kadından biri doğumunu eğitimli bir ebe gözetiminde veya hastanede gerçekleştirebiliyor.