Anne ve bebeğin ölümüne soruşturma!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Muğla'da hamile bir kadının karnındaki bebeğiyle hastanede hayatını kaybetmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akdağ, hamile bir kadının mide bulantısı, kusma şikayetiyle kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetmesi ve yakınlarının ''doktorların ihmali oldu'' iddiası üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, ''Karnında Bebeğiyle Öldü'' başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Akdağ, iddialara yönelik Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı'nca soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi