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Yaşam

Anne ve bebeği soba kurbanı

İzmir’de, 26 yaşındaki anne ile 15 aylık oğlu, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

22 Kasım 2011 02:00

T24- İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 26 yaşındaki anne Tuğba Can ile 15 aylık oğlu Doruk Ege Can, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.



AA'nın haberine göre, olay, dün saat 15.30 sıralarında 4651 sokak 31 numarada meydana geldi. Ege Ordu Komutanlığı’nda görevli olan Astsubay Göksel Can, sabah görev yerine giderken vedalaştığı eşine bir daha ulaşamadı.

Telefonlarına  cevap alamayan Can, komşularından da kimseyi görmedikleri yanıtını alınca eve geldi. Kapının arkasında anahtar olduğu için içeriye giremeyen Göksel Can, çilingirden yardım istedi. Kapının açılmasının ardından eve girdiğinde eşinin ve oğlunun cansız bedenlerini buldu. Son bir umutla hemen yakındaki özel hastaneye götürülen Tuğba Can ile oğlu Doruk Ege Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Acı haber üzerine Göksel Can fenalaşınca hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından evde inceleme yapan polis ekipleri, anne ve oğlunun, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi.

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