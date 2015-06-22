Anne ve babasının cesediyle 3 gün yaşadı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda alkol komasına girerek ölen Ukraynalı turist çiftin cesedi, olaydan 3 gün sonra 6 yaşındaki çocuklarının yardım istemesiyle bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralık bir evde tatil yapan Ukraynalı Vıacheslav Samilo (38) ve eşi Maııa Samilo ( 37) aşırı alkol aldı. Alkol komasına giren çift evin salonunda oturur vaziyette hayatlarını kaybetti. Olaydan 3 gün sonra ise çiftin 6 yaşındaki çocukları Anzhelika Samilo açlık ve susuzluktan dolayı bitkin bir halde evin balkonuna çıkarak yardım istedi. Küçük kız, hemen yan dairenin balkonunda oturanlara seslenerek aç olduğunu ve yiyecek istediğini söyledi.

Komşular, çocuğa anne ve babasını sorduklarında ise küçük kız, "Onlar uyuyor uyanmıyorlar" dedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen komşuları kapıcıya haberverdi. Kapıcının ihbarı sonucu olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte gelen jandarma, Ukraynalı çifti evin salonunda oturur vaziyette ölü olarak buldu. İncelemede çiftin alkol komasına girdikleri ve buna bağlı olarak öldükleri tespit edildi. Çocuk ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından yetkililere teslim edildi. Jandarma ve savcılık tarafından evde yapılan inceleme sonrasında ise Vıacheslav ve eşi Maııa Samilo'nun cesetleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ifadesi alınan site görevlisi ve komşularının Samilo çiftinin sürekli alkol aldıklarını söyledikleri öğrenildi.