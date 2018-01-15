Anne ve babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı

Ömer KOÇ/ PAZARCIK (Kahramanmaraş),(DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde babası Mehmet Beygözlü (57) ile annesi Fatma Beygözlü\'yü (60) av tüfeğiyle öldürüp kaçan Ali Beygözlü (22), olaydan 5 gün sonra jandarma tarafından saklandığı mağarada yakalandı.

İlçeye bağlı Hasankoca Mahallesi\'nde 10 Ocak\'ta meydana gelen olayda; psikolojik rahatsızlığı bulunan Ali Beygözlü, tartıştığı babası Mehmet Beygözlü ve annesi Fatma Beygözlü\'yü av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtı. Olayın ardından dağlık alana kaçan Beygözlü\'nün yakalanması için 4 jandarma asayiş komando timi, 30 güvenlik korucusu, 20 rütbeli asker, Jandarma Suç Araştırma timi ile iz takip ve arama köpeği sevk edildi. Dağlık alanı karış karış arayan ekipler drone da kulandı.

Yapılan arama çalışmaları sonunda Ali Beygözlü, saat 08.00 sıralarında Pazarcık\'a bağlı Yolboyu köyü Kantarma mevkiinde bulunan mağara içerisinde yakalandı. Beygözlü ile birlikte olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali Beygözlü, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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