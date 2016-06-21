Anne ve babasını öldüren hemşireye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Mersin'de ikisi de emekli işçi olan babası 57 yaşındaki Fethi Korkmaz ile annesi 54 yaşındaki Ayla Korkmaz'ı öldüren hemşire S.D., kasten adam öldürmekten 2 kez müebbet, 'yağma' suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk’te yer alan habere göre, mahkeme heyeti olayla ilgili karar duruşmasını bugün yaptı. Gözyaşları içinde mahkeme salonuna giren S.D., pişman olduğunu söyledi. Anne ve babasını çok sevdiğini belirten D., "Vicdan azabı çekiyorum. İsteyerek öldürmedim. Ben kimseyi öldüremem. Onlar yaşasaydı beni kurtarırdı. Onlar da benim böyle bir şey yapmayacağımı söylerdi" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin kendisine ait birikimleri almak istediği için 'yağma' suçlamasının doğru olmadığını savunarak, ağır tahrik indirimlerinin uygulanmasını talep etti.

Savcı mütalaasında ise sanığın kasten öldürme ve yağma suçlarından ikişer kez cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına, yağma suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

6 Aralık 2015 tarihinde, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde ikamet eden Fethi Korkmaz ve eşi Ayla Korkmaz, evlerinde öldürülmüş olarak bulunmuş, kuvvetli cinayet şüphesiyle soruşturmayı yürüten Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aileyi en son ziyaret edenin, Muğla'nın Milas ilçesinde hemşirelik yapan kızları S.D., olduğunu tespit etmişti.

Olayın duyulmasının ardından yeniden Mersin'e gelen genç kadın, emniyetteki çelişkili ifadelerinin ardından ailesini öldürdüğünü itiraf edince, 9 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İki çocuk annesi kadın ailesindeki birikimlerini istediği, olumsuz yanıt alınca cinayeti işleyip, ailesinin evinden aldığı 7 bilezik, 1 altın zincir, 2 yüzük, 1 çeyrek altını beraberinde götürdüğü tespit edilmişti.

D., 4 Mart 2016 tarihinde Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla anne ve babasını nasıl öldürdüğünü anlatmıştı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Nisan tarihine ertelemişti.

Bu tarihte yapılan ikinci duruşmaya ise cezaevinde intihar girişiminde bulunan Seher Dadak katılmamış, mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının tespiti için hastaneden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.