Anne ve babasını istediği parayı vermedikleri için öldürdü!

Mersin’de evlerinde cesetleri bulunan Fethi Korkmaz ile eşi Ayla Korkmaz’ın katilinin öz kızları S.D. olduğu ortaya çıktı.

Mersin’in Toroslar İlçesi’nde işlenen cinayet için kapıda herhangi bir zorlama olmamasını değerlendiren polis, çifti tanıyan birisinin cinayetleri işlemiş olabileceği üzerinde durdu. Polisin araştırmalarına göre çiftin kızları S.D., borçlarını ödemek için istediği parayı vermeyen babasının başına sopayla vurarak, annesini de eşarpla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Cenaze için Mersin’e dönen S.D, gözaltına alındı. Sorgusu sırasında suçunu itiraf eden S.D, bankalara yüklü miktarda borçları bulunduğunu, anne- babasından da bu konuda maddi yardım istediğini söyledi. Cumartesi günü para nedeniyle çıkan tartışma sonrası kendisini bir anda kaybettiğini öne süren S. D., eline geçirdiği sopa ile önce babasını başına vurarak öldürdüğünü, ardından mutfakta bulunan annesini de yatak odasına götürüp eşarpla boğduğunu anlattı. D., cinayetten sonra evde bulunan ziynet eşyalarını da alarak Milas'a döndüğünü itiraf etti. Bunun üzerine D.'nin Milas'taki evinde yapılan aramada öldürdüğü babası Fethi ve annesi Ayla Korkmaz çiftine ait 7 bilezik, 1 altın zincir, 2 yüzük ve 1 çeyrek altın bulundu.

S. D., sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.