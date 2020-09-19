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Anne ve babasını darp ettiği için kardeşini öldürdü!

19 Eylül 2020 12:08

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gülseren Y., anne ve babasını odaya kilitleyerek darp eden kardeşi Hasan Ali Y'yi pompalı tüfekle öldürdü.

Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi’nde bu sabah meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hasan Ali Y., anne-babasını odaya kilitleyip, darp etti.

Abla ve kardeş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken, abla Gülderen Y., kardeşi Hasan Ali Y.'yi evde bulunan pompalı tüfek ile ateş ederek, vurdu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Hasan Ali Y. ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından anne-baba ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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