Anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü

Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 38 yaşındaki Yusuf Açıkgöz, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü. Olay sırasında evden bulunan Açıkgöz'ün teyzesi ise kaçarak kurtulabildi.

Ankara'nın Beypazarı İlçesi'ndeki Yeşilağaç Mahallesi Gürağaç Mevkisi'nde dün akşam ailesi ile aynı evde oturan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 38 yaşındaki Yusuf Açıkgöz, iddiaya göre evde bulunan ''çifte'' denilen av tüfeğini alarak önce babası 60 yaşındaki Rasim Açıkgöz'e ateş etti; ardından evin ikinci katına kaçan annesi 59 yaşındaki Aysun Açıkgöz'ü de yakalayıp başına ateş ederek öldürdü. Olay sırasında evde bulunan Yusuf Açıkgöz'ün teyzesi ise kaçarak kurtulabildi.

10 yıl kaybolmuş, 2 yıl önce bulunmuş

CNN Türk'te yer alan habere göre, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, Yusuf Açıkgöz'ü evin bahçesinde elindeki tüfekle dolaşırken yakalandı. Anne ve babasını öldüren Yusuf Açıkgöz'ün, 10 yıl kayıp olarak arandığı, 2 yıl önce ailesi tarafından bulunarak eve getirildiği belirtildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcılığı, cinayetin işlendiği evde yaptıkları incelemenin ardından 2 ceset otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yusuf Açıkgöz, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.