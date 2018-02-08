Anne ve babalarının katilini öldüren 2 kardeş tutuklandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim ilçesinde, 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren Ahmet Bozkaya\'yı (52) tabancayala vurarak öldüren Çetin İşçi (34) ve kardeşi Özbay İşçi (32), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe merkezinde meydana geldi. Selim\'de 2004 yılında Kibar İşçi ile eşi Cafer İşçi\'yi öldürmekten cezavinde yatan Ahmet Bozkaya, bir ay önce tahliye oldu. Bozkaya, Çarşı Mahallesi Kazımpaşa Caddesi Değirmencioğlu manavı önünde kan davalı olduğu İşçi çifitin çocukları ile karşı karşıya geldi. Çetin ve Özbay İşçi kardeşler, Ahmet Bozkaya ile bir süre tartıştı. Aralarında husumet bulunan iki tarafın tartışması kavgaya dönüştü. İki kardeş, tabancayla Ahmet Bozkaya\'yı öldürdükten sonra kamyonetle olay yerinden kaçtı. Başından vurulan evli 4 çocuk babası Ahmet Bozkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşler, Çetin İşçi ve Özbay İşçi, Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonla kısa sürede gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan kardeşler bugün adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek Selim Adliyesi\'ne götürülen kardeşlerden Özbay İşçi, \"14 sene önce anne ve babamızı öldürmüştü. Çarşıda karşılaştık bize küfür etti. Önce kavga ettik. Sonrada vurduk\" dedi.

Kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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