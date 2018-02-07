T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anne ve babalarının katilini öldürdüler

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Selim ilçesinde Çetin İşçi (34) ve kardeşi Özbay İşçi (32), 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Bozkaya'yı (52) öldürdü

07 Şubat 2018 21:08

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim ilçesinde Çetin İşçi (34) ve kardeşi Özbay İşçi (32), 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Bozkaya\'yı (52) öldürdü.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe merkezinde meydana geldi. Selim\'de 2004 yılında Kibar İşçi ile eşi Cafer İşçi\'yi öldürmekten cezavinde yatan Ahmet Bozkaya, bir ay önce cezaevinden tahliye oldu. Bozkaya, Çarşı Mahallesi Kazımpaşa Caddesi Değirmencioğlu manavı önünde kan davalı olduğu İşçi çifitin çocukları ile karşı karşıya geldi. Çetin ve Özbay İşçi kardeşler, Ahmet Bozkaya ile bir süre tartıştı. Aralarında husumet bulunan iki tarafın tartışması kavgaya dönüştü. İki kardeş, tabancayla Ahmet Bozkaya\'yı öldürdükten sonra kamyonetle olay yerinden kaçtı. Başından vurulan evli 4 çocuk babası Ahmet Bozkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşler, Çetin İşçi ve Özbay İşçi, Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonla kısa sürede gözaltına alındı. Cinayet suçunu itiraf eden 2 kardeş, sorgulanmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA KARS SelimAhmet BozkayaOlaySelimKibarCaferBozkayaMahallesi Kazımpaşa Caddesi DeğirmencioğluAralarındaBaşındanKardeşlerSarıkamışCinayetKars Emniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24