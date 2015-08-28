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Yaşam

Anne ve babaları gözleri önünde hayatlarını kaybetti

Baba Cengiz Batum'a, mola yerinde aracına binmeye çalışırken; anne Filiz Batum'a ise kaza geçiren eşine yardım etmeye giderken araba çarptı

28 Ağustos 2015 19:44

Kırıkkale'de bir çift, iki farklı aracın çarpması sonucu çocuklarının gözleri önünde art arda hayatını kaybetti. Baba Cengiz Batum'a, mola yerinde aracına binmeye çalışırken; anne Filiz Batum'a ise kaza geçiren eşine yardım etmeye giderken araba çarptı. Cengiz Batum olay yerinde, eşi Filiz Batum ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin 16 ve 6 yaşındaki kızları şoka girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara'dan bir akrabasının düğün töreninden dönen Cengiz Batum idaresindeki 06 DP 5426 plakalı araç, Kırıkkale-Samsun karayolunun 25'inci kilometresinde ihtiyaç molası verdi. İhtiyaç molasının ardından aracına binmek isteyen Cengiz Batum'a, plakası tespit edilmeyen bir araç çarptı. Bu arada eşine aracın çarptığını görerek yardıma giden Filiz Batum'a da arkadan gelen bir başka araç çarptı. Sürücü Cengiz Batum olay yerinde, eşi Filiz Batum ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne ve babalarının yaşadığı korkunç kazaya şahit olan Ezo (16) ve Hazal Batum (6) ise şoka girdi.

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