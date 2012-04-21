Anne ve baba iki çocuğuna 'cinsel şiddet uygulayıp CD'ye çekmiş!

Derse giren öğrencisinin vücudunda darp izleri gören öğretmen, çocuğa ailesinin şiddet uyguladığını düşünerek genç kız ile sohbet etti. Önce babasının kendisine şiddet uyguladığını belirten 16 yaşındaki kız, daha sonra ağlayarak, babasının ve annesinin, ablası ile kendisine yaptığı cinsel işkenceleri anlattı.

‘Şiddet’li 100 CD

Genç kızın anlattıkları karşısında şoke olan öğretmen, hemen durumu okul yönetimine anlattı ve olay, adli makamlara bildirdi. Polis,görevi için Zile'de yaşayan astsubay V.B.’nin evinde yaptığı aramada, karısının da içinde bulunduğu kızları ile çekilmiş şiddet dolu seks görüntülerinin yer aldığı 100’e yakın CD buldu. Evde bulunan çok sayıda seks oyuncakları, kırbaçlar ve mazoşist dergiler, deri kıyafetlere de el konuldu. Zile Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Astsubay V.B. ile karısı H.B.’nin, 19 yaşındaki kızları ile 6 yıldır, 16 yaşındaki kızları ile de son üç yıldır ensest ilişki yaşadıkları iddiası gündeme geldi. “Çocuğa cinsel istismar, darp” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen karı koca tutuklandı. Astsubay olan V.B. Sivas Askeri Cezaevi’ne gönderilirken, karısı H.B. ise Zile

Cezaevi’ne konuldu.

V.B.’nin vücudunda çeşitli dövmeler olduğu belirlendi. Bu dövmelerin arasında kızlarının isimleri olduğu görüldü. V.B.’nin, geçen yıl üniversiteyi kazanan 19 yaşındaki büyük kızını, “Hasretine dayanamıyorum” diyerek okulu bıraktırdığı bildirildi.

Baba: Kötü hissediyorum

Baba V.B. suçlamaları reddederek, “Ben sadece dövdüm” dedi. Savcının, “Bu görüntüler ne, arşiv yapmışsın” sorusu üzerine V.B., “Kendimi kötü hissediyorum” diyerek ifade vermedi. Anne H.B. ise kızları ile ensest ilişkilerini ayrıntılarıyla anlattı. Savcının, “Neden zamanında yardım istemedin?” sorusuna anne H.B., “Beni öldürür diye korktum” yanıtını verdi. Olayın ortaya çıkması üzerine Tokat Valiliği 2 kardeşi koruma altına aldı.

Psikolojik tedavi görüyormuş

Baba V.B. ve eşi H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.B.’nin daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.