Anne ve ağabey organlarıyla yaşama tutundular

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, böbrek yetmezliği nedeniyle organ bağışı bekleyen Sezai Koç (29), annesi Şerife Koç\'tan; Adem Erdinç (38) ise ağabeyi Müslüm Erdinç\'ten alınan böbreğin nakledilmesiyle hayat buldu.

Sezai Koç, 1 ay önce kendisinde böbrek yetmezliği olduğunu öğrenip, tedaviye başladı. Hastanede yapılan Koç\'a tetkiklerde ağabeyinin ve annesinin böbreğinin uyum gösterdiği belirlendi. Doktorlar, anne Şerife Koç\'un böbreğinin daha hızlı uyum sağlayacağını tespit etti. Bunun üzerine anneden alınan böbrek, oğluna başarılı operasyonla nakledildi.

\'ANNEM İKİNCİ HAYAT HAYAT VERDİ\'

Annesi sayesinde hayata tutunduğunu belirten Sezai Koç, \"İlk olarak ağabeyimden nakil yapılacağı söylenmişti. Ancak annemin böbreğinin daha hızlı uyum sağlayacağı belirtildi ve organ nakli gerçekleşti. Anneme ne kadar teşekkür etsem, azdır. Anneme ikinci bir hayat verdiği için teşekkür ediyorum\" dedi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 1 yıldır diyalize giren Adem Erdinç ise ağabeyi Müslüm Erdinç\'ten alınıp, kendisine nakledilen böbrekle hayat buldu. Ağabeyinin tek böbrekle kalması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Adem Erdinç, \" Yaklaşık 1 yıldır diyalize giriyordum. Ağabeyime teşekkür ederim. Mutluyum; ama birazda olsa üzüntü var. Çünkü ağabeyim böbreğinin birini bana verdi. Ben tamamlandımİ ama o eksik kaldı\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE, TRANSPLANTASYONDA EN İYİ 5 ÜLKEDEN 1\'İ\'

Böbrek nakli operasyonlarını gerçekleştiren Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, organ nakli konusunda Türkiye\'nin, dünyanın en iyi 5 ülkesinden 1\'i olduğunu söyledi. Haberal, \"Bütün bunlara ve teknik imkanlara rağmen ölen insanların sadece yüzde 30\'unun organlarından yaralanabiliyoruz. Bu ülkede 70\'ten fazla böbrek, 40\'tan fazla karaciğer, 20\'den fazla kalp ve 5 civarında da akciğer transplantasyonu yapan merkez var. Türkiye\'nin özellikle canlıdan yapılan transplantasyonda dünyanın en iyi 5 ülkesinden 1\'i konumunda. Bugün 20 binden fazla böbrek hastası organ bağışı bekliyor. İnsanların organlarının alınmasında bir sakınca yoktur. Keza bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu da yayımladığı genelgeyle bunu teyit etmiş oldu\" dedi.

Transplant oyunlarının 2020\'de Türkiye\'de düzenleneceğini de belirten Mehmet Haberal, \"Hastalarımızdan birisine annesinin, birisine de ağabeyinin böbreğini nakil ettik. Bu insanların hayatı ameliyat masasında değişiyor. Çünkü takılan organ o esnada çalışmaya başlıyor. Bu bakımdan oldukça önemli. Biz transplant oyunları organize ediyoruz. Dünyada bu işle ilgili bir federasyon var. Seneye İngiltere\'de bu düzenlenecek. İnşallah 2020\'de de biz bu oyunları Türkiye\'de düzenleyecek ve dünyayı Türkiye\'ye getireceğiz\" diye konuştu.

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